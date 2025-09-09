Moviment de Puigdemont al TC que ajorna la decisió de l'amnistia

Carles Puigdemont ha presentat un escrit al Tribunal Constitucional per demanar que s'aparti tres magistrats del cantó conservador de la votació sobre el seu recurs d'empara perquè es revoqui l'ordre de detenció que el Tribunal Suprem manté contra ell malgrat la llei d'amnistia. Puigdemont va presentar el recurs el juliol passat, i a l'escrit entregat ara a l'àrbitre de la Carta Magna demana la recusació dels magistrats Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i José María Macías. A parer de la defensa de Puigdemont, els tres "manquen manifestament de la imparcialitat imprescindible". La defensa de l'expresident de la Generalitat indica, per exemple, que el president del TC, Pedro González-Trevijano Sánchez, remarca la "tristesa per l'esdevenir constitucionalista a Catalunya" que Arnaldo mostra al seu llibre 'Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder', publicat aquest any.\r\n