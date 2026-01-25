25 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Sánchez, sobre Rodalies: «Estem treballant dia i nit amb la Generalitat»

  • El president espanyol, Pedro Sánchez, en una fotografia d'axiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de gener de 2026 a les 12:52

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit breument a la crisi de Rodalies i ha volgut adreçar un missatge als ciutadans catalans. "Estem treballant dia i nit, i colze a colze, amb la Generalitat perquè es restableixi un servei de Rodalies digne i segur", ha afirmat Sánchez aquest diumenge en un acte de campanya del PSOE a Osca. "Que és el que mereixen els ciutadans de Catalunya, com de la resta d'Espanya", ha puntualitzat el president espanyol, que també ha mostrat el seu "reconeixement" al ministre de Transports, Óscar Puente, per la seva gestió de les tragèdies ferroviàries d'Adamuz i Gelida. "Està gestionant-ho i donant la cara des del primer moment", ha posat sobre la taula el president espanyol.

Et pot interessar