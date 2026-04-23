Camprodon es converteix en l’escenari de la trobada dels pobles més bonics dels Pirineus

Aquest cap de setmana del 18 d'abril, el municipi de Camprodon ha estat l'escenari de la Segona Trobada dels Pobles Més Bonics dels Pirineus, una cita que arriba en un moment clau per reforçar una marca nascuda recentment amb voluntat de projecció transfronterera. La trobada ha reunit representants de diverses localitats de Catalunya i d'altres demarcacions dels Pirineus amb l'objectiu d'enfortir aliances i avançar en una estratègia conjunta de promoció patrimonial i turística.
Aquesta iniciativa s'emmarca en les activitats de l'Associació Els Pobles més Bonics d'Espanya, que agrupa més d'un centenar de municipis arreu de l'Estat amb l'objectiu de donar visibilitat a nuclis rurals amb un alt valor patrimonial. El projecte pirinenc adapta aquest model a escala de serralada, incorporant pobles de Catalunya, Aragó i Navarra que han superat una carta de qualitat basada en criteris com la conservació arquitectònica, l'entorn paisatgístic o la identitat cultural.
La marca també neix amb vocació de créixer més enllà de les fronteres estatals. En aquest sentit, es treballa per establir vincles amb la xarxa francesa Les Plus Beaux Villages de France, amb la voluntat de construir una aliança pirinenca de caràcter transnacional. L'objectiu és reforçar la promoció conjunta del territori i oferir noves eines com rutes i recursos digitals, que permetin descobrir aquests pobles com una experiència compartida al llarg de la cadena muntanyosa.
Dos dies de treball i territori
La trobada va arrencar divendres 17 d'abril amb una recepció institucional a l'Ajuntament de Camprodon, seguida d'una actuació dels Gegants de la Vall i una visita a l'espai de Cal Marquès, on es va celebrar una sessió de treball centrada en el desenvolupament de la marca. Més enllà del simbolisme, les jornades han servit per abordar reptes compartits, com la gestió del turisme, la preservació del patrimoni o la necessitat de generar economies locals sostenibles.
L'endemà, els participants es van desplaçar fins a Beget, on van recórrer el nucli històric en una visita guiada que va valorar l'arquitectura tradicional i l'entorn natural. La jornada es va completar amb un itinerari pel centre de Camprodon, reforçant la idea de territori com a relat compartit, més enllà de cada municipi.
Des del consistori, la valoració és positiva: la trobada no només consolida la xarxa, sinó que també situa el Pirineu com un espai capaç d'articular una oferta conjunta amb identitat pròpia. El repte, ara, demana ampliar la mirada -amb la futura incorporació de municipis francesos- i convertir aquesta marca en un referent internacional sense desdibuixar-ne l’essència que la defineix.