Pirineus, música i pàtria al Jezz Club de Solsona

Artur Blasco va ser un dels homes propers a Jordi Pujol abans d’ésser President de la Generalitat. Quan Pujol li va voler oferir un lloc a la seva Administració, Blasco va demanar que l’enviessin al Pirineu. Gràcies a la seva feina al Departament d’agricultura, ramaderia i pesca, Blasco freqüentava masies i racons de món perduts a la serralada pirenaica. Llocs sense electricitat però amb un coneixement inèdit de cançons antigues.a
Veient-hi un tresor, va recopilar bona part d’aquest repertori que s’hauria perdut, especialment des de la dictadura i la industrialització del camp on el cantar i la cançó de tradició oral van caure en l’oblit o en una mena d’acomplexament generacional a l’hora de defensar aquell patrimoni musical.
Un bon dia Blasco va reunir als vells acordionistes del Pirineu al taller del seu amic electricista, l’Estevet Ubach, al carrer major de la Seu d’Urgell. Des de llavors, la resta és història, recuperant cançoner a cançoner, comarca a comarca amb el Pont d’Arcalís o celebrant-ho cada any a la Trobada d’Acordionistes d’Arsèguel.
Fa un parell d’anys va actuar al Teatre Comarcal presentant un recull de cançons del Solsonès i un any abans el vam entrevista a Jezz pel podcast Swing de comarques d’Eduard Gener que podeu escoltar a la Xarxa +. Vam tocar plegats els Borrasqueros de Canalda i ens encantaria escoltar, aquest dissabte En aquest poble d’Odèn. Diada pirenaica i històrica a Jezz.
- Artur Blasco i Cati Plana
- Dissabte 11 d’abril a les 19.00
- 12 euros socis / 16 euros general / 18 euros a taquilla
- Artur Blasco, veu i acordió
- Cati Plana, acordió
- entrades jezz.cat