07 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Pirineus, música i pàtria al Jezz Club de Solsona

Aquest dissabte rebem al llegendari Artur Blasco acompanyat de l’acordionista Cati Plana

  • Cati Plana i Artur Blasco -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 07:42
Actualitzat el 07 d’abril de 2026 a les 07:46

Artur Blasco va ser un dels homes propers a Jordi Pujol abans d’ésser President de la Generalitat. Quan Pujol li va voler oferir un lloc a la seva Administració, Blasco va demanar que l’enviessin al Pirineu. Gràcies a la seva feina al Departament d’agricultura, ramaderia i pesca, Blasco freqüentava masies i racons de món perduts a la serralada pirenaica. Llocs sense electricitat però amb un coneixement inèdit de cançons antigues.a

Veient-hi un tresor, va recopilar bona part d’aquest repertori que s’hauria perdut, especialment des de la dictadura i la industrialització del camp on el cantar i la cançó de tradició oral van caure en l’oblit o en una mena d’acomplexament generacional a l’hora de defensar aquell patrimoni musical.

Un bon dia Blasco va reunir als vells acordionistes del Pirineu al taller del seu amic electricista, l’Estevet Ubach, al carrer major de la Seu d’Urgell. Des de llavors, la resta és història, recuperant cançoner a cançoner, comarca a comarca amb el Pont d’Arcalís o celebrant-ho cada any a la Trobada d’Acordionistes d’Arsèguel.

Fa un parell d’anys va actuar al Teatre Comarcal presentant un recull de cançons del Solsonès i un any abans el vam entrevista a Jezz pel podcast Swing de comarques d’Eduard Gener que podeu escoltar a la Xarxa +. Vam tocar plegats els Borrasqueros de Canalda i ens encantaria escoltar, aquest dissabte En aquest poble d’Odèn. Diada pirenaica i històrica a Jezz.

  • Artur Blasco i Cati Plana
  • Dissabte 11 d’abril a les 19.00
  • 12 euros socis / 16 euros general / 18 euros a taquilla
  • Artur Blasco, veu i acordió
  • Cati Plana, acordió
  •  entrades jezz.cat

