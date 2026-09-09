Mor Manuel Dueso, actor, dramaturg i poeta, als 73 anys

L'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda a 73 anys a l'Hospital de Sant Pau. Nascut a Sabadell el 1953, es va llicenciar en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona i sempre va ser autodidacte com a director i autor teatral.
Com a actor i director va representar i dirigir més de cent obres d’autors com ara Shakespeare, Molière, Txèkhov, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet, entre d'altres. També va treballar al cinema i la televisió com a director d’interpretació, guionista i actor. Va treballar en sèries com Pulsacions, Nit i dia, Cuéntame, Isabel, El cor de la ciutat i Laberint d’ombres, entre d’altres.
Poeta des de l’adolescència, la seva escriptura teatral sempre va estar impregnada de poesia i la seva poesia es nodria de l’experiència teatral. Com a escriptor és autor de més de vint espectacles. Precisament, la temporada passada va estrenar l'obra Jambo Bwana al Teatre Nacional de Catalunya.
Premi de Teatre dels Premis Literaris Ciutat de València 2023, Dueso va publicar tres llibres: les peces teatrals Mata’m (Lapislàtzuli, 2023) i L’encant de les nenes (Bromera, 2024) i el recent poemari Som cavalls d’escuma en camps de menta (Lapislàtzuli, 2026), recitat amb els actors Francesc Orella, Montse German i amb la pianista Bárbara Granados al Q-ars Teatre i a la Sala La Planeta, entre altres espais.