La rehabilitació del Taulí escalarà fins als 70 milions d'euros

La transformació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell en les noves consultes externes de l’Hospital Taulí costarà uns 70 milions d’euros, segons la primera estimació del Govern. La xifra inclou la redacció del projecte, l’execució de les obres i l’equipament de la nova infraestructura.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ho ha anunciat aquest divendres després de reunir-se amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la primera comissió bilateral entre la Generalitat i l’Ajuntament. El nou servei ambulatori podria estar en funcionament l’any 2030, en el millor dels casos, i tindrà uns 18.876 metres quadrats construïts, dels quals 8.750 es destinaran a àrees ambulatòries. Abans de començar el projecte, un equip de tècnics de l’Ajuntament, el Departament de Salut i el Taulí accedirà a l’edifici els pròxims dies per avaluar-ne l’estat, ja que la caserna ha estat abandonada durant 28 anys.
Un nou parc de Bombers i novetats als Merinals
La reunió també ha servit per concretar la construcció del nou parc de Bombers al barri de Gràcia. La Generalitat preveu una inversió de 9,9 milions d’euros i situa el 2028 com l’any d’inici de les obres. L’actual base de la carretera de Barcelona ha quedat petita i obsoleta i ja no respon a les necessitats del cos d’emergències.
Un altre dels acords és la urbanització d’un solar abandonat als Merinals, entre els carrers Brasil, Argentina, la Palma i Tenerife. La Generalitat redactarà el projecte executiu i licitarà les obres en un termini màxim de tres mesos, tot i que els treballs haurien de començar el 2028 i tindran un termini d’execució d’un any: "Tenim acords concrets, amb calendaris i amb pressupost, amb una finalitat claríssima: millorar la qualitat de vida dels ciutadans", ha afirmat Farrés.
El Govern manté el 2028 per a la B-40
La ronda Nord de Sabadell i Terrassa (B-40) també ha estat sobre la taula. El projecte va topar a principis d’any amb la falta d’empreses disposades a fer-se càrrec de l’estudi paisatgístic, però Dalmau manté el 2028 com a horitzó per iniciar les obres: "Hi ha un compromís inequívoc del govern amb el desenvolupament de la B-40", ha defensat el conseller. La trobada ha estat la primera comissió bilateral Generalitat-Sabadell, una fórmula que fins ara estava reservada a les capitals de província, l’Hospitalet de Llobregat i Terrassa.