L'Ajuntament de Sabadell posa en marxa una nova campanya de ciutat amb la lletra «S» com a símbol

L’Ajuntament de Sabadell posa en marxa una nova campanya que posa la mirada en la ciutat i les persones que hi viuen amb el lema 'Sabadells, tantes com persones'. El consistori ha explicat que "en un context de transformació de carrers i places, amb una destacada inversió i millora de l’espai públic, la campanya dona protagonisme a les persones que hi donen vida i que ho fan possible". Des del passat divendres 28 d'agost, la campanya ja s’ha pogut veure a l’exterior d’algunes de les estacions de tren del municipi i en els pròxims dies arribarà a més espais de la ciutat.
La campanya gira entorn una lletra 'S' feta de diferents peces, en una clara al·lusió a la varietat de persones i realitats que conformen Sabadell. Una idea que reforcen també les imatges de la campanya, que representen les moltes persones i escenes que omplen cada dia la ciutat. Tot plegat, es recull en un emotiu vídeo en què s’hi poden trobar diverses picades d’ullet a l’univers sabadellenc.
Així, s’hi pot veure la fotografia d’un nadó com a símbol de la ciutat que vindrà, la d’unes mans que elaboren pa per homenatjar les persones que treballen, la d’uns blocs de pisos per representar els barris o la de persones grans jugant a petanca que ens transporta a la ciutat de tota la vida, entre d’altres.
La la campanya també arriba a la Nova Creu Alta
La lletra 'S' que identifica la campanya també s'ha vist a l’estadi de la Nova Creu Alta, on el passat dissabte el CE Sabadell va disputar i guanyar contra l'Almería el primer partit com a local en el seu retorn a la Segona Divisió. Així, a la façana de l'equipament esportiu s’hi ha instal·lat una lona de grans dimensions amb aquest nou símbol de ciutat i imatges d’alguns dels jugadors del club, acompanyades del lema "la que guanya".
També en l’àmbit esportiu, aquesta es col·locarà una altra lona a la façana de les instal·lacions del Club de Natació Sabadell, concretament a la que dona a Gran Via. En aquest cas, la imatge serà de la waterpolista Judith Forca, una de les emblemes del club.
Finalment l’edifici consistorial, a la façana de Doctor Robert, lluirà la imatge de la campanya durant tot el mes de setembre i, coincidint amb la Festa Major, el focus es posa en "la ciutat que celebra". Així mateix, la campanya arribarà també a mupis d’arreu de la ciutat, xarxes socials i mitjans de comunicació.