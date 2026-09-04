Sabadell alça el teló de la seva Festa Major amb el pregó del Gran Germán

La Festa Major de Sabadell ja és aquí. La celebració, que s'allargarà fins al dilluns 7 de setembre, presenta un programa que inclou unes 300 activitats distribuïdes arreu de la ciutat. L'inici oficial de la festa arriba aquest divendres 4 de setembre, amb el pregó del Gran Germán. Abans, però, també hi haurà activitat festiva. A les 18 hores, la plaça de Sant Roc acollirà el Concurs de Voltes de la Bobina i del Rodet i, a les 18.45 hores, començarà el Seguici d’Inici de Festa Major, que acompanyarà el Penó de la Ciutat fins a la plaça. Hi prendran part diferents figures i entitats del Seguici Festiu de Sabadell.
La tarda continuarà amb el Ball del Rodet i els Pilars d’Inici de Festa Major. A les 20 hores, les entitats del Seguici, ja a la plaça de Sant Roc, protagonitzaran amb la Banda de Música de Sabadell els tradicionals Balls de Protocol, previs al pregó. A les 21 hores, el Gran Germán pronunciarà el pregó, que donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Sabadell 2026. Tot seguit, la plaça de Sant Roc acollirà l’espectacle inaugural, Cupido punxa aquesta nit, una producció que tindrà la música com a fil conductor i combinarà arts escèniques, dansa i altres disciplines.
L’espectacle parteix d’un Cupido que arriba a Sabadell amb la voluntat de fer sortir la música dels auriculars i tornar-la a compartir. A partir d’aquesta idea, diferents artistes i creadors de la ciutat prendran part en una acció urbana participativa pensada especialment per a l’inici de la celebració. Posteriorment, arribarà el Sabaflaix Gegant, que recorrerà diferents carrers i places del centre amb les colles geganteres i la seva música.
La La Love You i Roger Padrós, en concert
La música agafarà el relleu després del pregó i l’espectacle inaugural. A la mateixa plaça de Sant Roc actuarà Roger Padrós, un dels noms de la programació musical d’aquest any. L’Espai Concert de l’Eix Macià estrenarà la Festa Major divendres amb La La Love You, que pujarà a l’escenari abans del Va Parir Tour de Flaix FM, una de les cites habituals de les nits de Festa Major.
Els concerts s’estendran també a altres punts de la ciutat. La plaça del Gas acollirà Memi Sillah Trio, mentre que la plaça de la Creu Alta tornarà a ser escenari del SAM Fest – Sabadell Acció Musical, amb grups emergents vinculats a Sabadell.
La música electrònica tindrà també espai durant la primera nit. El Templo, al carrer de Montllor i Pujal, comptarà amb Far Distance, Natura, Júlia Wolf i Düna Eden, mentre que a Ca l’Estruch hi haurà el concert d’Alosa i una sessió amb Arnald B2B, Vilalta i Uriz.
Aquesta serà la primera de quatre jornades amb música en directe a diferents escenaris de la ciutat. Durant la Festa Major de Sabadell hi actuaran, entre altres, Nil Moliner, Dr. Prats, Macaco, 31 FAM i Ven’nus, que se sumen als artistes que obriran la programació aquest divendres.