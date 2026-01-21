Mor Anna Fité, periodista, escriptora i guionista de programes infantils com «Los Lunnis» i «Barri Sèsam»

L'escriptora especialitzada en literatura infantil i juvenil, guionista i periodista Anna Fité ha mort aquest dimecres als 67 anys. La sabadellenca deixa un extens llegat després d'una llarga trajectòria en el món de la narrativa i els mitjans de comunicació, així com a autora de teatre familiar i dinamitzadora cultural.
Fité ha escrit per programes infantils de televisió com Barri Sèsam i Los Lunnis a La1, alhora que contes i novel·les infantils i juvenils com Xala,va!, Voilà!, Sopa de menta amb picarols, El bosc meravellós, La Mofeta presumida i El pixaner; i també espectacles familiars com Zoomwattts!, Estrella Delta, Sopa! i On és el Rovelló?; a banda de diverses cantates infantils i juvenils. Fins i tot, va guanyar el 1r Premi Emili Teixidor per a primers lectors amb El concert més animal.
D'altra banda, l'autora no va parar d’escriure i experimentar en formats diversos també dirigits a un públic adult, amb espectacles musicals, lletres per a cançons, textos teatrals, adaptació d’obres a la llengua de signes, documentals i sèries de TV3. Entre aquests, destaquen Nissaga de poder, Ventdelpla, Olor de colònia i El cor de la ciutat.
L'autora va guanyar el Premi Emili Teixidor 2021 per lectors d’entre 5 i 7 anys amb el llibre El concert més animal, una història sobre l’amistat i l’instint de supervivència. Fité també va ser durant 10 anys periodista cultural del Diari de Sabadell, tal com ha recordat el mateix mitjà, on va ser encarregada seccions de gastronomia i d'entitats i on sobretot escrivia sobre arts escèniques.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'ha mostrat colpida per la mort de Fité i ha destacat que era una activista, creadora i guionista sabadellenca "imprescindible" de la cultura catalana i molt vinculada al teixit associatiu i cultural de la ciutat. "Ens deixa una trajectòria compromesa i llegat enorme en la literatura, el teatre i l'imaginari dels més petits".