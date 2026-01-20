La investigació sobre Aliança Catalana de Nació, reconeguda al Premi Planes de periodisme

La sèrie de reportatges d'investigació de Nació sobre Aliança Catalana ha obtingut una menció especial al XIII Premi Josep Maria Planes d'Investigació Periodística que entrega el Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de la Catalunya Central. La feina dels periodistes Joan Serra Carné, Martí Oliver i Pere Fontanals sobre la història no explicada de la formació d'extrema dreta ha tornat a ser reconeguda després de guanyar el Premi Ramon Barnils al periodisme d'investigació el novembre passat; i només ha quedat per darrere del guanyador del premi, el documental del Sense ficció de TV3 Et faran un home, sobre els abusos a la mili.
El jurat ha subratllat que es tracta d'un "gran treball periodístic" i que aporta informació desconeguda fins al moment, alhora que ha valorat que es tracta d'una temàtica difícil d'abordar per les dificultats amb què es troben els periodistes a l'hora d'accedir a la informació. Per això, l'ha destacat entre els 19 treballs presentats juntament amb la investigació del diari Ara Traspassos de diners, suplantacions i clima de "terror": reconstrucció de la marxa de Manel Esteller de l'Institut Josep Carreras.
La sèrie de reportatges es va publicar a Nació la primera setmana de febrer del 2025. Serra era redactor en cap de Nació -ara és cap d'informatius de Ser Catalunya-, Oliver era redactor de continuïtat de Nació -ara és redactor de tribunals i successos a la mateixa ràdio- i Fontanals era, com continua sent, responsable de Nació Manresa, l'edició local de Nació al Bages.
En primer lloc, revela el nom d'una figura clau per a la gestació del partit i fins al moment desconeguda: Eduard Llaguno, poder a l'ombra i mecenes. Juntament amb la seva mà dreta Maiol Sanaüja, també fundador a l'ombra de la formació, pivoten una escola a Osona. El treball periodístic també detallava les desavinences entre dues de les cares visibles, Oriol Gès i Jordi Aragonès, i explicava que el poder de Sílvia Orriols tenia certes limitacions. Per altra banda, tots tres periodistes van definir els objectius del partit de cara a les pròximes municipals i van desgranar el sotabosc que dona suport a l'extrema dreta independentista.