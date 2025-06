Badia del Vallès encara la retirada de l'amiant sense un calendari clar i amb dubtes per part del veïnat

Badia del Vallès té l'objectiu de ser el primer municipi d'Europa lliure de fibrociment, el material fet per la popular empresa Uralita i que es va fer servir per construir arreu. Aquest element, però, té una greu afectació en la salut si les peces es trenquen i les persones respiren la pols que se'n desprèn, generant malalties com l'asbestosi o el càncer de pulmó. Aquestes setmanes l'Ajuntament està informant els veïns dels 127 edificis on caldrà actuar, a través d'unes reunions on els veïns han posat de manifest els seus dubtes i temors, com la durada, el possible perill dels treballs o qui n'assumirà el cost.

L'alcalde, Josep Martínez Valencia, encapçala les reunions amb els veïns, acompanyat de tècnics municipals i els responsables de l'empresa ACM 2000, especialitzada en retirada de peces de fibrociment d'edificis. Les trobades es fan a les tardes, per facilitar la màxima afluència de veïns, i amb diversos blocs a la vegada per escurçar el llistat de comunitats pendents de visita.

Les reunions serveixen per traslladar els acords presos en ple municipal el passat mes d'abril, quan es va aprovar la diagnosi de les 127 comunitats de veïns que entraran en aquesta primera fase d'actuació per a retirar l'amiant. Amb els plecs de prescripcions administratives, es preveu que en les pròximes setmanes es puguin dur a licitació les obres.

"Estem venint és explicar tres coses, com serà l'obra, quines són les mesures de seguretat mínimes que hauran de tenir els veïns, i comunicar que necessitem l'autorització que en aquest cas han de fer els veïns perquè l'Ajuntament impulsi aquest procés de retirada", explica a l'ACN Martínez Valencia. Les primeres actuacions són relativament senzilles, donat que es treballarà en uns blocs en què només s'ha de retirar unes canonades externes.

"Sí que és cert que ens hem trobat determinats problemes, donat que hi havia alguns escalfadors que estaven connectats a aquesta canonada d'amiant", assenyala l'alcalde, motiu pel qual ja s'ha treballat per resoldre aquesta situació. Hi ha altres comunitats on el procés serà més complicat: "Les altres dues tipologies de comunitat de veïns són més complexes perquè tenen una galeria d'amiant que no té ús, on la intervenció en aquest cas serà més gran i les mesures de seguretat suposaran al veïnat una mica més d'inconveniència", adverteix.

Precisament, en les reunions els veïns han manifestat el seu temor, no per les complicacions que es puguin derivar dels treballs en si, sinó de les situacions vinculades amb la salut. Alguns d'ells han plantejat dubtes sobre si en el procés algunes de les peces pateix un trencament i la pols que en surti acabi escampant-se pel municipi.

Els representants de l'empresa especialitzada s'encarreguen de donar els detalls necessaris, amb els quals asseguren i garanteixen que la seguretat està garantida i que les làmines en cap cas patiran trencaments que puguin exposar la salut dels veïns de la ciutat. Al marge de les galeries, preocupa també una tercera tipologia de blocs, els que tenen planta d'estrella, que tenen la teulada feta amb fibrociment. Tant empresa com Ajuntament insisteixen que la seguretat en el procés també està garantida en l'actuació que s'hi durà a terme. Aquesta operació, però, es durà a terme en una segona fase, i afectarà un total de 38 edificis.

Cost sufragat per l'ARC

Un altre dels dubtes que plana a les reunions és qui assumirà el cost dels treballs. Cal destacar que les actuacions previstes són el resultat del Mapa de l'Amiant, un primer estudi pioner que Ajuntament i l'Associació de Veïns van assumir econòmicament. Ara, el cost de retirada de l'amiant tindrà un cost de 3,5 milions d'euros, dels quals els veïns no n'hauran de pagar ni un cèntim, donat que es retirarà l'amiant amb una subvenció que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

No obstant això, Martínez Valencia no s'aventura a donar un calendari tancat sobre com es procedirà. "És una situació complexa, pionera, difícil, que fa molt temps que treballem, però al fins que no tinguem totes les garanties jurídiques i de salut per poder fer la intervenció, no la farem", avança.

Aquesta manca de concreció en el calendari és el que deixa una mica intranquils els veïns, que veuen que el procediment s'allarga més del que desitjarien. "A nivell informatiu està bé, però trobem a faltar que es tanquin unes dates", detalla Ricardo Pérez, veí d'un edifici de l'avinguda del Cantàbric.

En el seu cas, admet que les tasques en el seu bloc seran de les senzilles, donat que només requerirà la retirada d'unes canonades de fibrociment exteriors que en el seu bloc estan totalment alienades de l'habitatge. "Estan en desús des de fa 30 anys", remarca.

Amb tot, els veïns seguiran empenyent per garantir no només que el fibrociment desapareix del municipi, sinó que ho fa amb total garantia que no es veurà afectada la salut de les persones que hi viuen.