La UAB aprova una declaració per reforçar la seva oposició a la situació a Palestina

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprovat endurir la seva oposició a la situació que es viu a Palestina aquest dimarts amb 31 vots a favor i dues abstencions. El document parteix d'una proposta que el col·lectiu acampat a la plaça Cívica va traslladar al centre per endurir una postura pública sobre el conflicte. El Rectorat ha celebrat la unitat manifestada per la comunitat universitària, el col·lectiu acampat, en canvi, denuncia que el text ha sofert variacions. Per aquest motiu, aquest mateix dimarts preveuen decidir en assemblea un posicionament oficial i determinar si cal dur a terme noves accions.

El document estableix un posicionament clar a través de nou punts amb els quals es denuncia "el genocidi que té lloc a Palestina a causa de la violència sistemàtica exercida per l'exèrcit israelià" i demana l'aturada immediata de les accions bèl·liques a la Franja de Gaza. En aquest sentit, estableix que la UAB no signarà nous acords ni participarà en nous convenis o projectes internacionals de cooperació acadèmica o de recerca amb centres israelians "fins que l'estat d'Israel garanteixi una situació de pau absoluta i respecte dels drets humans a Palestina".

En aquesta línia, s'insta altres universitats a exigir conjuntament a la Comissió Europea que bloquegi de manera cautelar la participació d'institucions israelianes en projectes finançats per la Unió Europea. La Universitat també es compromet a posar fi a les relacions econòmiques i acadèmiques amb corporacions "amb complicitat demostrada amb l'ocupació, l'apartheid, el colonialisme i el genocidi perpetrar per l'estat d'Israel".

D'acord amb la declaració, la UAB exigirà acreditar que les empreses proveïdores o subcontractades no incompleixen els principis en matèria de drets humans, i reclama a la Generalitat, el govern espanyol i la Comissió Europea que trenquin totes les relacions econòmiques armamentístiques i diplomàtiques amb Israel. La declaració també estableix el compromís de la universitat per rebre alumnat palestí afectat pel conflicte i a col·laborar amb municipis com Sabadell, Sant Cugat, Cerdanyola o Barcelona en el procés d'acolliment.

Satisfacció del Rectorat i crítica dels acampats

El Rectorat celebra l'acord, després de fer públic un comunicat del rector, Javier Lafuente, on repassava les mesures dutes a terme per trencar les relacions amb Israel des de maig de 2024. "Tots sumem, professorat, treballadors, estudiants, tots anem en la mateixa línia, denunciem el judici que pateix ara mateix Palestina i que tots estem d'acord en el fet que cal prendre mesures dins del que és al nostre abast", ha detallat el vicerector de relacions Internacionals, Òscar Jané.

D'acord amb el punt establert el maig de 2024, ha manifestat que no se signarien més acords ni convenis amb institucions de l'estat d'Israel. "Evidentment, hi havia acords previs signats, però en aquest sentit tots els investigadors que en formen part en són conscients", explica Jané. En aquesta línia, demanen a la Unió Europea que apliqui l'article dos d'associació en el cas d'Israel. "No hi ha defensa dels drets humans i, per tant, volem que siguin ells mateixos els que facin fora dels projectes els aliats d'Israel", ha apuntat Jané.

No obstant això, des del col·lectiu d'acampats han rebut el text resultant de manera diferent. "No és el document que hem entrat, s'ha votat una versió alterada pel Consell de Govern i per l'equip de govern, no són les nostres demandes, tot i això, hem de valorar com respondre-les", ha detallat Santiago Rodríguez, portaveu del col·lectiu.

Un dels punts que més malament han encaixat és la desaparició del nom de les empreses del text, i que han estat substituïdes per un text general que consideren insuficient. "És molt important que s'esmentin, perquè més enllà del que podem fer a la UAB, també hi ha una pressió que transcendeix a l'àmbit acadèmic", ha afegit.