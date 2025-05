Estudiants de la UAB acampen per demanar que la universitat trenqui els vincles amb Israel

Un centenar d'estudiants ha passat la primera nit acampat al voltant del Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per reclamar al centre que trenqui tots els vincles amb Israel.

El col·lectiu ha organitzat un acte de protesta coincidint amb la celebració del Claustre perquè es compleixin els acords presos el maig de 2024 per desvincular-se de qualsevol mena de relació amb Israel. Llavors, el Claustre va aprovar una declaració de condemna als atacs i en va reclamar una solució pacífica, iniciant els tràmits per a suspendre els acords de col·laboració amb universitats, empreses i centres de recerca israelians i a continuar acollint universitaris refugiats per les conseqüències del conflicte.

Fonts de la UAB han detallat que han avançat per fer efectius els acords i, entre altres, acollir alumnes palestins, aquesta sense èxit, però admeten que no se n'ha fet publicitat de les accions dutes a terme.

El col·lectiu d'estudiants ha iniciat així una acampada indefinida. "Som aquí un any després per exigir el compliment de les demandes acordades en aquell moment, la seva publicació als mitjans i també la continuïtat de les tasques per a dur a terme aquestes accions i amb noves demandes", ha detallat a l'ACN Gonzalo Tejera, portaveu del col·lectiu. Amb tot, considera que cal prémer l'accelerador en un moment en què el conflicte es troba en una "fase més violenta".

"Volem que la UAB es comprometi amb nous estàndards d'investigació ètica, d'investigació acadèmica, per evitar que en el futur es pugui col·laborar amb institucions israelianes. Entre les peticions, també hi destaca la voluntat que la universitat demani als governs de la Generalitat i de l'Estat i a la Unió Europea que es trenquin relacions amb institucions d'Israel.