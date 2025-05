Maten dos membres de l'ambaixada d'Israel a Washington al crit de «Palestina lliure»

Dos membres de l'ambaixada d'Israel als Estats Units han estat assassinats a trets la matinada d'aquest dijous quan sortien d'un acte al Museu Jueu de Washington, segons ha informat la portaveu de l'ambaixada al país, Tail Naim. La policia ha arrestat al principal sospitós de l'atac, un home de Chicago que han identificat com Elias Rodríguez, que ha cridat "Palestina lliure" mentre disparava. La policia l'ha detingut i ha confirmat les proclames en una roda de premsa.

L'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, ha explicat en una roda de premsa passada mitjanit que el sospitós ha sigut reduït pel personal de seguretat de l'esdeveniment després d'ingressar al museu. Les autoritats han assegurat que no figurava a cap llista de vigilància i que no existien amenaces elevades abans del tiroteig.

Al seu torn, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha condemnat els fets i ha assegurat que estan "basats òbviament en l'antisemitisme", que ha demanat "aturar ara mateix". "L'odi i el radicalisme no tenen lloc als Estats Units", ha afirmat en un missatge a Truth Social. Les autoritats investiguen els fets "activament" i la secretària de Seguretat Interior dels Estats Units, Kristi Noem, ha reblat que portaran "aquest depravat" davant la justícia.

L'ambaixador d'Israel als Estats Units, Yechiel Leiter, ha confirmat en roda de premsa que les dues víctimes mortals eren una "parella" i ha assegurat que "estaven a punt de comprometre's". "El jove va comprar un anell aquesta setmana amb la intenció de proposar-li matrimoni la setmana vinent a Jerusalem", ha relatat.

Fonts de la delegació diplomàtica israeliana han confirmat a la CNN que el màxim representant de l'ambaixada, Yechiel (Michael) Leiter, no es trobava al lloc dels fets en el moment del tiroteig. Tot plegat es dona quan la comunitat internacional ha endurit el to contra els plans d'Israel per a la Franja de Gaza, que vol controlar totalment i convertir en un ressort vacacional, i mentre ha deixat entrar els primers camions amb ajuda humanitària després de mesos.

El president d'Israel, Isaac Herzog, ha afirmat estar "devastat" davant del que ha qualificat en un comunicat remès als mitjans d'"acte menyspreable d'odi i antisemitisme", ha transmès el seu condol als familiars de les víctimes mortals i ha assenyalat que "orem immediatament pels ferits".