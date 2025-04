Nou accés al Portal Sud de Sabadell per connectar amb el polígon Sud-oest

L'Ajuntament de Sabadell construirà un nou accés al Portal Sud per connectar amb el polígon Sud-oest sense haver de fer ús de la Gran Via. Es tracta d'una nova sortida de la rotonda que va entrar en servei a finals de novembre de l'any passat, i que avui dia deriva tot el trànsit d'entrada a la ciutat a la Gran Via.

Els treballs, que tenen un pressupost de 3,1 milions d'euros i una durada de 14 mesos, facilitaran tant l'accés al polígon, on també es construirà un aparcament per a 100 vehicles i es millorarà el col·lector subterrani que hi discorre. El consistori també estudia eliminar el semàfor d'entrada a la Gran Via per agilitar la mobilitat i permetria dotar de més espai el passeig per a vianants que s'hi està fent.

La segona fase del projecte ha de servir per millorar la mobilitat a principal entrada a la ciutat, juntament amb la del centre. Obert al trànsit a finals de novembre, el Portal Sud ha servit per agilitar l'entrada de vehicles a la ciutat sense haver de passar per la rotonda aèria que també permet accedir des de l'autopista C-58 al polígon de Sant Pau de Riu-sec, on hi ha una àmplia oferta comercial i que on el trànsit sol complicar-se sobretot els caps de setmana.

Connexió del vial sud de Sabadell amb l`autopista C-58

ACN

El projecte preveu crear un nou accés al polígon Sud-oest des de la rotonda situada a nivell, amb un ramal que actualment està fora de servei perquè no té continuació. De retruc, el nou accés també permetrà entrar directament a la zona on, a banda de l'activitat industrial, també hi ha diverses ofertes lúdiques i d'oci, com espais amb pistes de pàdel o discoteques, com Waka, a Sant Quirze, o DrinkKing, a Sabadell.

"Amb això el que fem és ordenar molt millor el trànsit, evitar entrar a la Gran Via, que aquest és un punt que li volem és donar molta més agilitat, tant d'entrada com de sortida de la ciutat", ha detallat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la presentació dels treballs.

L'altre inconvenient que han detectat els usuaris és la manca de llum en l'entorn del Portal Sud. Des de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament ha recollit el guant i ha projectat millores en tota la zona. Des de ja fa unes setmanes s'han començat a instal·lar fanals, tant a les carreteres com a la rotonda, i la previsió és que es posin en marxa en el termini d'unes tres setmanes.