Detenen un home a Sabadell mentre robava la càrrega d’un camió

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 25 de setembre un home de 30 anys quan presumptament robava la càrrega d’un camió estacionat en un polígon industrial de Sabadell. Els agents van ser alertats cap a les 2.30 hores de la matinada que diversos homes estaven forçant remolcs per endur-se’n la mercaderia, i van localitzar el sospitós amagat en una zona boscosa després que fugís del lloc.\r\n\r\nDurant la fugida, un vehicle que circulava amb els llums apagats va abandonar el polígon a gran velocitat i va estar a punt de xocar amb un cotxe policial. Els agents van trobar fins a cinc camions amb signes d’haver estat forçats i, més tard, van localitzar una furgoneta i un camió sostrets, així com tres caixes amb trenta jaquetes amagades entre uns matolls.\r\n\r\nLa investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions. El detingut va passar a disposició judicial el 26 de setembre davant del jutjat de guàrdia de Sabadell.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa rehabilitació del Taulí escalarà fins als 70 milions d'euros ACN\r\n\r\n