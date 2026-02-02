Adif demana suspendre els últims trens del dia de l'alta velocitat Madrid-Barcelona

Adif ha demanat a les operadores de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguin a partir d’aquest mateix dilluns els últims trens de cada jornada. El motiu és poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn. En els darrers dies, els endarreriments acumulats i les limitacions de velocitat en alguns trams feien arribar els trens a destinació dins de l’horari que s’utilitza per fer revisions i reparacions a la infraestructura, una situació que es vol evitar amb la cancel·lació dels darrers combois. La mesura afecta únicament el corredor Madrid-Barcelona.
Renfe, Iryo i Ouigo ja han cancel·lat els últims trens de la jornada. Així, l’últim tren de Renfe Madrid-Barcelona d’aquest dilluns és el de les 19:34 h, i Barcelona-Madrid el de les 20.00 h. En el cas d’Iryo l’últim Madrid-Barcelona és a les 19.29 h, i el Barcelona Madrid a les 19.40 h. L’últim d’Ouigo Madrid-Barcelona és a les 20:10 h, i Barcelona Madrid a les 20:00 h.
D'altra banda, els trens suspesos d'avui són l'AVE Madrid Puerta d'Atocha (20.27 h) - Barcelona Sants (23.48 h), l'AVE Madrid Puerta d'Atocha (21.07 h) - Barcelona Sants (23.59 h) i l'AVE Barcelona Sants (21.05 h) - Madrid Puerta d'Atocha (23.58 h). S’han dut a terme reubicacions automàtiques per als viatgers afectats per aquestes supressions de serveis. Els trens utilitzats per a aquestes reubicacions circularan en doble composició per tal d’assegurar la disponibilitat de places.
La mesura s’emmarca en un context de restriccions de velocitat i incidències recurrents a la línia per la necessitat de revisar i reparar diversos punts després de denúncies de maquinistes sobre irregularitats a la via. Els avisos havien obligat Adif a instaurar limitacions temporals de la velocitat que fan més lent el trajecte. Les limitacions han provocat retards de fins a tres hores i han reduït el marge d'Adif per fer manteniment nocturn de la infraestructura.
Sense normalitat al servei
Aquest dilluns, Rodalies continua funcionant amb trams fora de servei i transports alternatius per carretera en 11 línies tot i el compromís de Renfe i Adif comunicat pel Govern de recuperar la circulació total aquest dilluns. De fet, per començar la setmana, només es recuperen els trens en el tram Figueres-Portbou a l'R11, mentre que l'R2 Sud té menys capacitat que la setmana anterior per un problema en el sistema de senyalització. A més, a l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 encara hi ha serveis alternatius en algun punt i no s'ha retornat a la situació d'abans de la crisi.