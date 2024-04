Així és la convenció de McDonald's a Barcelona: menjars de Michelin, nits de luxe i concerts de Dua Lipa i The Killers

La multinacional de menjar ràpid, McDonald's ha sortit per primer cop dels Estats Units per aterrar a Barcelona i celebrar la seva convenció bianual número 30. Ho ha fet, a més a més, sense estar-se de res i és que els entre 14.000 i 18.000 treballadors i treballadores de l'hamburgueseria han gaudit de tota mena de luxes a la capital catalana.

Més concretament, parlem de menjars en restaurants d'estrella Michelin, nits a hotels de luxe i concerts privats al Palau Sant Jordi de Dua Lipa i The Killers. El personal de McDonald's serà a la ciutat fins al dijous.

Són directives, treballadors, franquiciades i proveïdors vinguts d'arreu del planeta que en aquests dies, oci a banda, celebraran reunions al recinte de la Gran Via de la Fira. Així doncs, si et trobes algú vestit corporativament de la marca, no t'estranyis.

Forma part de la trobada. Porten armilles, samarretes, bambes amb el logotip i gorres amb banderes dels seus respectius països. L'objectiu a gran escala és reforçar el sentiment de pertinença.

La companyia va decidir moure la convenció fins a Barcelona el setembre d'ara fa dos anys, el 2022. Amb la seva decisió, ha contribuït al fet que ara hi hagi una alta ocupació dels hotels, bars i restaurants de la ciutat.

Els i les treballadores de McDonald's arriben a la capital catalana després de trepitjar Las Vegas, Chicago, Toronto o Hawaii. El curiós del cas és que mentre els executius i executives de la companyia arriben amb totes les despeses pagades, les franquícies han hagut d'abonar-se tant l'allotjament com els vols.

Els Estats Units és el país del món amb més locals de la marca oberts, en té un total de 40.000. Per darrere, el segueixen de prop la Xina i el Japó. Segons dades del 2021, Espanya ocupa el tretzè lloc al rànquing, amb prop de 600 establiments, del qual formen part un centenar de països.