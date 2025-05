Agredeixen amb una navalla un professor d'institut a la Mina

Ensurt important el que s'ha viscut al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Un professor ha estat agredit amb navalla aquest dimarts a la sortida de classe, segons ha avançat el diari El País i han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

La víctima ha rebut una punxada a l'esquena que no ha arribat a tocar-li el cos i una altra a les natges de poca profunditat. Les mateixes fonts no descarten que es pugui tractar d'un avís per part de l'agressor, més que de la voluntat de lesionar el docent.

Sembla que en el moment de l'agressió, l'atacant ha dit a la víctima "té, per llest". El professor ha resultat ferit lleu, motiu pel qual ha estat traslladat i atès a l'Hospital del Mar de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets.