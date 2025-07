El temps d'aquest divendres 11 de juliol: matí ennuvolat i avís per pluges a la tarda

Matí de calma i tarda de pluges. El Meteocat preveu una jornada de divendres amb els cels ennuvolats al matí i una tarda passada per aigua. Els ruixats començaran al nord del país, però aniran baixant fins al Litoral a mesura que avançi el dia.

Al matí els ruixats tan sols són probables en alguns punts de la Costa Daurada. A la resta, els núvols seran protagonistes arreu i la temperatura mínima molt similar a la de dijous. A partir de les 14:00 és quan començaran els ruixats, que aniran acompanyats de calamarsa i pedra al Pirineu i el Prepirineu.

#VídeoPredicció



Divendres continuarà marcat pel temps inestable, sobretot durant la segona meitat de la jornada, amb ruixats i tempestes localment intenses amb una temperatura molt similar.https://t.co/LXZBWJVqaW pic.twitter.com/TjiWhcuGc2 — Meteocat (@meteocat) July 10, 2025

A mesura que avanci la tarda, les tempestes aniran guanyant terreny i baixant cap al litoral i el prelitoral central. Per això, hi ha un avís per intensitat de pluja (2/6 en l'escala del Meteocat) entre les 14:00 i les 20:00 a onze comarques. A diferència del matí, les comarques del sud-oest no es remullaran.

L'episodi de pluges s'allargarà fins dissabte i podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i podran anar acompanyades de tempesta, localment calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent superiors a 25 m/s, informa Protecció Civil en un comunicat.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 34 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.