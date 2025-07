Mor Mariona Agustí Badia, filla de la soprano Conxita Badia, als 100 anys

Mariona Agustí Badia, l'última de les filles de la soprano Conxita Badia, ha mort aquest dijous als 100 anys. Des del comissariat de l’Any Conxita Badia i l’Associació Memòria i Veus: Conxita Badia i el seu entorn han lamentat, a través d'un comunicat, la seva mort i han fet arribar el seu més sentit condol a la família i amics.

Segona filla de Badia, nascuda el 1925, la seva va ser una vida al costat de la seva mare, a través de la qual va conèixer les grans personalitats de la música i la cultura, tant a Catalunya com a l’exili per Europa i Sud-amèrica. En tornar de l’Argentina a Barcelona, no va seguir amb la carrera d’arquitectura que va començar a Buenos Aires. Es va casar amb l’arquitecte Jordi Bonet Armengol, de la mateixa manera que la seva germana petita Carme ho va fer amb l’historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte.

Mariona Agustí Badia, que va celebrar els 100 anys el passat 17 de maig, va seguir de prop les activitats de l’any commemoratiu, participant en els actes més rellevants com a filla de la protagonista i presidenta honorífica de l’associació dedicada a la seva memòria. Amb les seves germanes Conxita i Carme, van dedicar bona part de les darreres dècades a mantenir viva la memòria de Conxita Badia, dipositant el Fons Conxita Badia a la Biblioteca de Catalunya.