Alejandro Fernández no serà al primer acte de Feijóo a Catalunya després del congrés del PP

El president del PP català, Alejandro Fernández, no serà al primer acte d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya després del congrés de la formació celebrat el cap de setmana passat. Aquest divendres, el líder del PP protagonitzarà un acte sobre seguretat a Barcelona amb Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels i cap de la formació a la província de Barcelona, i el cap del grup municipal, Daniel Sirera.

Alejandro Fernández, d'orígens asturians, serà divendres a Gijón, en un acte de presentació del seu llibre A calzón quitao, on explica la seva visió de la política i defensa que el Partit Popular de Catalunya pugui assenyalar un perfil propi i no estigui sotmès a le surgències de la direcció estatal. Fernández serà presentat per Ángela Pumariega, vicealcaldessa de Gijón.

La no coincidència entre el líder dels populars catalans i Feijóo es produeix en un moment de fredor entre tots dos dirigents. El recent congrés de la formació conservadora va mostrar gestos amb alguns dirigents catalans com Sirera, membre de la ponència d'estatuts, i de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que va presidir precisament el conclave del PP a Madrid.

L'acte de Feijóo mostrarà el líder del PP amb Sirera i Reyes, dos dirigents que mantenen una llarga pugna interna. Com informàvem avui, el protagonisme de Sirera ha irritat en sectors del partit a Barcelona i Génova vol evitar qualsevol fractura interna en un moment en què les expectatives semblen positives per al partit, després de l'esclat del darrer escàndol entorn Santos Cerdán. Possiblement, l'acte de divendres tindrà també un sentit de recosir tensions dins del PP barceloní.