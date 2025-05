L'opa al Sabadell, en mans del consell de ministres: i ara què?

Moviment esperat en l’opa al Banc Sabadell. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, que tenia fins aquest dimarts, 27 de maig, per decidir si elevava al consell de ministres l’expedient de l’opa hostil del BBVA al Banc Sabadell, ha decidit fer-ho i posar en mans del govern espanyol les condicions definitives per a l’operació bancària. La decisió s'ha fet pública després del tancament de les borses.

El govern espanyol disposa ara d’un termini de 30 dies per fixar quines són els requisits finals per a l’opa. L’executiu té un paper rellevant en un procés d’aquest tipus, segons el que estableix la llei de defensa de la Competència. Carlos Cuerpo tenia la potestat d’avalar el dictamen de Competència -que va aplanar el camí cap a l’opa fixant determinades condicions de comportament- o dur el cas al consell de ministres per raons d’"interès general".

Va ser precisament la referència a l’interès general el que va decidir a Pedro Sánchez d’obrir una consulta pública sobre l’operació. Un anunci fet durant les Jornades del Cercle d’Economia i que va ser ben rebut pel gruix de les elits econòmiques catalanes, molt mobilitzades davant aquesta opa hostil.

Cuerpo enllesteix un informe sobre la consulta pública

El ministre d'Economia està enllestint un informe sobre la consulta pública duta a terme i que ha suposat recollir diverses opinions d'entitats i associacions sobre l'operació bancària llançada pel BBVA. Un informe que pot ser determinant per nodrir d'arguments el govern espanyol abans de prendre la seva decisió. L'informe es farà públic properament.

Ara, el consell de ministres pot donar per bona la decisió de Competència o afegir-hi nous requisits. Però, en aquest supòsit, han de ser condicions diferents a les establertes per la defensa de la competència. D’altra banda, l’executiu no pot, formalment, impedir l’opa. Altra cosa és que els requisits que inclogui en l’expedient poden deixar la posició del BBVA en una situació més fràgil.

Hi ha també en aquest cas la possibilitat d’una fusió entre les dues entitats bancàries. De fet, aquesta seria la finalitat lògica d’aquesta opa, malgrat que el BBVA també s’ha obert a la possibilitat d’una opa sense fusió. En tot cas, el govern espanyol sí que podria autoritzar o rebutjar la fusió, segons fixa la Llei d’ordenació de les entitats de crèdit. Caldria en aquest cas demanar un informe previ al Banc d’Espanya, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions. Però la darrera paraula la tindria l'executiu.

Els moviments que vindran

Un cop el consell de ministres fixi uns nous requisits a l’opa -com tot semblaria indicar per no fer innòcua la decisió de Cuerpo-, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) haurà d’autoritzar definitivament l’operació. El BBVA ha de publicar aleshores el full explicatiu de la seva oferta, mentre que el Banc Sabadell emetrà el seu informe amb la seva posició detallada sobre l’adquisició. S’obrirà en aquell moment el termini d’acceptació de l’operació, que pot durar fins a 70 dies.

Els accionistes seran els qui decidiran si accepten l’intercanvi d’accions proposat pel banc basc. Cal tenir en compte que, fins al darrer moment, el BBVA pot millorar l’oferta. També pot, davant les condicions que s’han anat acumulant, retirar l’opa. Totes les parts implicades en l’opa consideren que no serà abans del setembre quan es coneixeria el resultat de la decisió dels accionistes. Una decisió que, per fer efectiva l'opa, requereix que un mínim del 50,01% del capital accepti l’oferta de l'entitat basca.