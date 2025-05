Un home, ferit greu en un atropellament a Barcelona

Un home de 55 anys ha quedat ferit greu després de ser atropellat per un vehicle al barri de les Corts de Barcelona el matí d'aquest dimarts, tal com ha informat la Guàrdia Urbana. Testimonis consultats per Betevé han explicat que la víctima ha travessat en vermell i no ha pogut esquivar un turisme que tot just passava per l'encreuament entre la Travessera de les Corts i el carrer Numància, on la policia barcelonina ha hagut d'efectuar desviacions del trànsit. Amb tot, l'home ha ingressat a l'hospital Clínic amb ferides de gravetat.

A conseqüència de l’accident ha calgut desviar el trànsit i algunes línies de bus, però la circulació ja ha quedat restablerta.