Canvi en la jubilació anticipada: els treballadors de feines perilloses poden demanar-la

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el reial decret pel qual es regula el procediment previ per determinar els supòsits que permeten anticipar l'edat de jubilació al sistema de la Seguretat Social mitjançant l'aplicació de coeficients reductors.

S'estableixen així els criteris, basats en indicadors objectius, perquè les persones que desenvolupin la seva activitat professional en ocupacions de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat que no es puguin beneficiar d'una millora de les seves condicions de treball podran gaudir d'un avançament de la seva edat ordinària de jubilació.

Un dels avenços d'aquest reial decret és que s'han definit de manera més exhaustiva la naturalesa de les activitats professionals que puguin accedir a aquests coeficients. Dins dels criteris per determinar la penositat hi ha, per exemple, l'exposició a temperatures extremes, soroll o vibracions; l'ús permanent de força física; o l'exposició a agents físics, químics o biològics.

Toxicitat, perillositat i insalubritat

Pel que fa a la toxicitat, estaran sota aquesta condició els treballs amb exposició a agents físics, químics o biològics agressius o nocius. La perillositat contempla activitats susceptibles de causar un accident laboral o malaltia al treballador amb més grau d'incidència o freqüència que altres feines. Finalment, la insalubritat fa referència a activitats amb exposició a un ambient susceptible de ser perjudicial per a la salut del treballador.

Per acreditar les circumstàncies que justifiquin l'aplicació d'aquests coeficients s'ha establert una fórmula basada en indicadors objectius. Un d'ells és el nombre total de processos d'incapacitat temporal en relació amb el total de persones treballadores del col·lectiu. També es tindrà en compte la incidència de successos greus que mesura el nombre total de morts i reconeixements d'incapacitat permanent del col·lectiu en relació amb el total de persones del col·lectiu. Per últim, un indicador de durada mitjana que mesura el nombre total de dies dels processos en relació amb el nombre total de processos.

La jubilació anticipada, a partir dels 52 anys

Posteriorment, la Seguretat Social s'encarregarà d'elaborar un informe de morbiditat i mortalitat on es tindran en compte altres factors com les contingències comunes i professionals, l'edat, el sexe, la rotació a la feina, la parcialitat, la grandària de l'empresa o la distribució geogràfica. El procediment previ per establir coeficients reductors de l'edat de jubilació no afectarà les persones treballadores que ja gaudeixin d'aquesta anticipació, com són les persones treballadores del mar, miners o personal de vol, entre d'altres. Només s'aplicarà a nous col·lectius, sectors i activitats o ocupacions de grups de treball que actualment no tenen aquesta possibilitat.

L'aplicació dels coeficients reductors portarà lligat un increment en la cotització a la Seguretat Social per a aquest col·lectiu que es fixarà als pressupostos de l'Estat de cada any. Aquest increment consistirà a aplicar un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant a càrrec de l'empresa com de la persona treballadora. En cap cas, l'aplicació dels coeficients reductors no podrà anticipar l'edat de jubilació dels treballadors a una edat inferior de 52 anys.

La sol·licitud pel reconeixement d'aquests coeficients especials es realitzarà davant de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, que emetrà un informe de morbiditat i mortalitat, i demanarà altres informes necessaris. Finalment, aquests informes es remetran a una comissió d'avaluació, que emetrà l'informe sobre la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l'aplicació de coeficients reductors. Una vegada resolt aquest procediment previ es podrà iniciar els tràmits perquè l'edat ordinària de jubilació exigida en cada cas pugui ser rebaixada.