Alerta per risc alt de pluges a l'interior i al sud del país fins dilluns

El Meteocat ha emès avís per risc alt de pluges en més d'una vintena de comarques de l'interior i el sud del país des d'aquest diumenge a les 14 h i fins dilluns a les 20 h. Els ruixats seran d'intensitat entre moderada i forta i sovint acompanyats de tempesta.
Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat, ja que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat oest i 80 litres per metre quadrat en 12 hores al litoral de Tarragona.
Les comarques afectades el diumenge són les de l'interior Serrià, Garigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Lluçanès, Ripollès i Garrotxa; i les del litoral, el Tarragonès i el Baix Camp.
També estan en alerta per risc alt les comarques del Baix Ebre i el Montsià, on també hi ha avís per acumulació de pluja, ja que es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
Les pluges arriben a dilluns i es mantindran durant tot el dia al sud del país. El Meteocat ha emès avís moderat per pluges al Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Priorat, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià, on també es manté l'alerta per acumulació d'aigua per les pluges.
