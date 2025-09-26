Cap de setmana poc agraït, meteorològicament parlant. Els primers dies de festa de la tardor tindran el cel gris i dominat per núvols. Els ruixats només arribaran de forma puntual el diumenge a la tarda i la temperatura es mantindrà estable.
Durant tota la jornada de dissabte hi haurà núvols baixos al litoral i prelitoral que deixaran el cel ennuvolat, especialment al sector central i nord. A la resta, aniran arribant núvols alts i mitjans sobretot durant el matí i al final del dia. La temperatura mínima serà lleugerament més alta i no s'esperen ruixats.
Diumenge, el cel estarà ennuvolat arreu durant tot el dia. A partir de la tarda s'esperen alguns ruixats de distribució irregular a la meitat sud del litoral i prelitoral, així com a punts del Pirineu i Prepirineu. Seran d'intensitat feble, i per tant no hi ha activat cap avís del Meteocat. La temperatura seguirà en la línia del dissabte.
Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 17 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà nou graus de mínima que arribaran als 23 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vuit graus que pujarà fins als 26 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb setze graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.
L'huracà Gabrielle
Gabrielle és un dels noms de la setmana. Es tracta del segon huracà de la temporada i, segons l'organisme nord-americà de referència, va arribar a la categoria 4 en una escala de 5. Malgrat formar-se al sud-est de les Bermudes, es va dirigir cap a l'est en direcció les Açores. En les pròximes hores ja es pot convertir en una tempesta extropical i acabar afectant la península Ibèrica. Tot i això, no s'espera que ho faci de manera directa a Catalunya. De fet, el Meteocat deixa clar que, malgrat que és possible que contribueixi a la formació de xàfecs i ruixats entre diumenge i dilluns, “en cap cas provocarà una situació potencialment perillosa”.