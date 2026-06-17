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Societat

Catalunya creixerà fins als 9,2 milions d’habitants en quinze anys, segons les projeccions de l'INE

El nombre de llars augmentarà en 372.000 i superarà els 3,5 milions, amb gairebé un milió de domicilis unipersonals

  • La població creixerà cada mes en quinze anys -

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 12:17

Catalunya guanyarà gairebé 900.000 habitants entre el 2026 i el 2041 i arribarà als 9,2 milions de persones, segons les projeccions de població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així doncs, en el marge de quinze anys, l'increment seria pràcticament d'un milió més dels habitants que té el país en l'actualitat.

La població del país creixeria un 10% respecte dels 8,3 milions de residents actuals, en gran mesura per l’arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% dels habitants a apropar-se al 40%, segons l’INE.

En el mateix període, el nombre de llars creixerà en 372.000 i superarà els 3,5 milions a tot Catalunya. L’ocupació mitjana serà molt similar, 2,55 persones per llar, però el nombre de llars unipersonals fregarà el milió, sent la tipologia que més creix juntament amb els habitatges de dos residents, a raó d'un 15% en ambdós casos.

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