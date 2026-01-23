23 de gener de 2026

Societat

CCOO denuncia "pràctiques corruptives" entre direccions de centres catalans per "escollir a dit" el professorat

  • Una escola, en una imatge d'arxiu

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 14:10
Actualitzat el 23 de gener de 2026 a les 14:11

El sindicat Comissions Obreres denuncia "pràctiques corruptives" entre les direccions de centres públics catalans per tal d'"escollir a dit" el professorat. Segons un estudi que ha elaborat el mateix sindicat, les places perfilades i les d'entrevista han provocat una caiguda del 20% de les definitives en només deu anys. Per a CCOO hi ha tres causants d'aquesta situació: el decret de plantilles, el d'autonomia de centres i el de direccions. Per això exigeixen al Govern que derogui aquestes tres normatives perquè creuen que genera desigualtat i inestabilitat entre el funcionariat. CCOO reivindicarà aquestes exigències en una manifestació que han convocat per aquest dissabte a Barcelona i amb una nova vaga per l'11 de febrer.

