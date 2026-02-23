Científics catalans fan el mapa de galàxies més complet

Un equip internacional de científics liderat per l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) ha presentat REGALADE, un catàleg sense precedents que cobreix tot el cel i reuneix prop de vuitanta milions de galàxies. El treball, publicat a la revista Astronomy & Astrophysics, marca un punt d’inflexió per a l’astronomia i obre un escenari nou que permet als investigadors explorar esdeveniments còsmics amb un grau de precisió mai assolit fins ara.
L’estudi l’ha liderat Hugo Tranin, investigador de l’ICCUB, i hi han participat els investigadors de l’ICCUB-IEEC Nadejda Blagorodnova, Marco Antonio Gómez Muñoz i Maxime Wavasseur. El treball combina expertesa en astrofísica de domini temporal, l’evolució d’estrelles binàries, els grans catàlegs astrofísics i l’astronomia multimissatger, amb la finalitat de desenvolupar recursos integrals que permetin l’explotació científica de la nova generació de cartografies basades en evolució temporal i amb observacions tant des de terra com des de l’espai.
Un catàleg amb distàncies i mesures precises
Fins ara, els catàlegs de galàxies eren incomplets més enllà d’uns 300 milions d’anys llum, i deixaven així grans buits al mapa de l’univers proper. Aquest fet, dificultava saber l'origen i la distància de la galàxia en què es produia un fenomen sobtat, com ara una supernova o la fusió de dos forats negres o estrelles de neutrons.
REGALADE és el projecte que omple aquests buits combinant dades de grans estudis i netejant-los mitjançant dades de la missió Gaia per eliminar estrelles classificades erròniament com a galàxies. El resultat és un catàleg d’alta puresa i integritat que inclou distàncies i mesures de grandària precises per a totes les galàxies, i masses estel·lars per a la majoria d’elles.
Hugo Tranin, autor principal de l’estudi, explica que REGALADE fusiona dades de "catorze catàlegs àmpliament utilitzats i estudis d’imatges profundes", fet que facilita la feina dels astrònoms a l'hora de buscar distàncies i propietats de les galàxies. Això permet obtenir distàncies per a més del 75 % dels fenòmens transitoris reportats arreu del món cada dia.
L’equip també ha llançat un visor interactiu del cel amb què el públic pot explorar el catàleg REGALADE i navegar per milions de galàxies amb només uns quants clics. L’escala i la profunditat de REGALADE són extraordinàries: cobreix tot el cel fins a més de sis mil milions d’anys llum, i pot cartografiar prop del 10 % del volum de l’univers observable. Aquesta exhaustivitat permet als astrònoms identificar moltes més galàxies amfitriones per a tot tipus d’esdeveniments còsmics, des de l’infraroig fins als raigs X, i millorar significativament les estratègies per al seguiment d’ones gravitacionals.
Segons Nadia Blagorodnova, coautora de l’article, "observatoris com el Vera Rubin detectaran milions d’esdeveniments còsmics cada nit". "REGALADE explica garanteix que puguem identificar les seves galàxies amfitriones de manera ràpida i precisa, i permet elaborar una classificació ràpida dels fenòmens transitoris poc freqüents. S’obrirà així la porta a la descoberta de tipus completament nous de fenòmens celestes", ha epxlicat Blagorodnova.