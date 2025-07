Desarticulen una organització de cultiu i distribució de marihuana que actuava a tota Catalunya

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona, juntament amb la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell, han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució a l’engròs de marihuana.

Les detencions que s'han fet aquesta setmana van ser nou homes, entre els quals està el cap de l'organització, que estaven en domicilis repartits a les Pedreres, entitat de població pertanyent a Santa Oliva (Baix Penedès), a Badalona, a Calafat i a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).

A més, s'han trobat i intervingut 3600 plantes de marihuana i 60 kg de cabdells que estaven als domicilis i a polígons industrials a Valls, Calafell i Vendrell. Els beneficis acumulats durant aquests anys són de milions d’euros.

Des del desembre de l’any passat fins aquest dimecres, es van fer a tota Catalunya fins a 20 detencions d'homes d'entre 23 i 49 anys. A tots se’ls atribueixen el delicte de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i danys.

Com expliquen els Mossos al vídeo del seu perfil d'X, tenien plantes en totes les fases de creixement per assegurar que disposaven de marihuana per distribuir durant tot l'any, sobretot a països europeus.

Una investigació de quasi dos anys

Les primeres dues detencions les va fer la Policia Local del Vendrell el novembre del 2023 a una nau industrial de la capital del Baix Penedès. Es van intervenir 100 quilos de marihuana i es va començar a seguir el moviment d’una possible organització liderada per tres persones procedents d’Europa de l’Est.

La segona actuació va ser el desembre del 2024 a Banyeres del Penedès, on van detindre a un home de 46 anys que es dedicava a la recerca de persones disposades a fer de testaferro pels lloguers de naus i la creació d'empreses.

Va coincidir amb altra actuació de desmantellament d’una nau ubicada a Llorenç del Penedès on es van localitzar prop de 1.000 plantes de marihuana i es van fer dos detinguts de 25 i 32 anys.

Arran d’aquella primera actuació, els mossos van constatar que es tractava d’una organització amb un elevat poder adquisitiu i una composició d’alt nivell professional. La infraestructura, valorada en 65.000 euros, els generava uns ingressos de fins a un milió d’euros l’any nets, atès que van alterar il·lícitament la instal·lació elèctrica.

En la tercera fase de l’operatiu, els mossos van detindre el febrer d’aquest any un home de 32 anys a Montmell i, simultàniament, a altres dos de 29 i 38 en una nau del polígon industrial de l’Arboç. Van intervenir prop de 700 plantes i 39 quilos de cabdells valorats en 133.000 euros.

El març d’enguany van intervindre 1.140 plantes més en tres habitatges de Sant Jaume dels Domenys, l’Arboç i van detindre tres homes més de 26, 47 i 49 anys.

La quarta etapa de la investigació va ser a l'abril amb les entrades a tres domicilis més, un a Tarragona i dos al Vendrell, i en una nau industrial de Monistrol de Montserrat (Bages). En un dels dos domicilis del Vendrell hi havia una plantació activa i es va detenir un home de 35 anys. A la nau de Monistrol van intervenir prop de 1.000 plantes més i van detenir un home de 31 anys.