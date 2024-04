La desconeguda ciutat costanera d'Europa amb cases de colors i platges úniques

L'estiu és cada vegada més a prop i ja és hora de començar a planificar les vacances. Si l'opció predilecta és marxar de viatge, cal ponderar bé la destinació per no ser víctima de les clàssiques aglomeracions de turistes que poden pertorbar la tranquil·litat del viatger. En aquest sentit, Europa amaga una ciutat bucòlica que acostuma a passar desapercebuda i quedar eclipsada per altres de més famoses.

Concretament, es troba al sud-est de la Costa Blava, a tocar de la frontera de França amb Itàlia i envoltada de ciutats turístiques com Canes i Niça. Es tracta de Menton, que va enamorar personatges com Vicente Blasco Ibáñez o Jean Cocteau amb les seves cases de colors.

Entre el mar i la muntanya, destaca pel colorit nucli antic, amb carrerons medievals i façanes adornades amb plantes mediterrànies. El seu patrimoni arquitectònic és molt ric, amb fins a 17 edificis de la Belle Époque, com el Grand Hôtel de Venise, el Riviera Palace, el Royal Westminster o el Palau d'hivern. També hi ha monestirs i basíliques que cal visitar, així com els grans jardins i les diferents platges que la caracteritzen.