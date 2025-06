Evacuats els 70 passatgers d'un tren avariat dins d'un túnel a Sitges

Una avaria en el túnel entre Sitges i Garraf causa retards aquest divendres a la tarda, coincidint amb la sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. La incidència ha afectat les línies R2 sud i a diverses línies de Regionals, concretament, l'R14, l'R15, R16 i R17 cap a Lleida, Riba-roja d'Ebre, Tortosa, entre d'altres.

Fins a 70 passatgers s'han quedat tancats a dins d'un tren entre les estacions de Sitges i Garraf. Després de menys d'una hora, els viatgers han estat evacuats i la majoria han sortit pel seu propi peu caminant per les vies.

Una avaria mecànica ha provocat que el comboi quedés aturat a l'interior del túnel amb una setantena de viatgers. Com a conseqüència, la resta de trens han de circular per via única en aquest tram i poden haver de romandre aturats, de manera que els temps dels trajectes poden veure's incrementats.