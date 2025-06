El temps del cap de setmana del 7 i 8 de juny: cel assolellat i temperatures estiuenques

El temps d'estiu sembla que ha arribat per quedar-se. Aquest cap de setmana el sol serà protagonista a tot el país i les temperatures vorejaran els 30 graus. No hi ha ruixats previstos enlloc i els termòmetres seguiran enfilant-se la setmana vinent. Senyal inequívoc que el període estival està cada vegada més a prop.

El dissabte el sol monopolitzarà el cel de tota Catalunya, sobrepassant la trentena de graus en molts punts del país. Especialment calorós serà el matí a la zona de Lleida i les temperatures altes donaran més treva al litoral. A la tarda seguirà fent calor i els municipis del nord del país s'ennuvolaran. El diumenge seguirà el mateix guió, amb les temperatures lleugerament més baixes, però amb un ambient assolellat.

Durant el cap de setmana, la temperatura mínima serà semblant a la d'aquests últims dies, excepte al Pirineu on serà lleugerament més alta. La màxima serà similar al litoral i lleugerament més alta a l'interior, si bé a punts de l'extrem nord-est podrà baixar lleugerament. A partir de dilluns els termòmetres continuaran escalant.

Aquest dissabte Barcelona començarà el dia amb uns 21 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 14 graus de mínima que arribaran als 29 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 34 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 27 °C a la tarda.