Dos camions accidentats compliquen la circulació a l'AP-7 en l'operació sortida del pont

L'operació sortida pel pont de la segona Pasqua ha començat de forma accidentada. Un accident múltiple amb un camió implicat a les 11:00 a la Granada (Penedès) ha obligat a tallar un carril de l'AP-7 durant tot el dia. A les 18:00, hi havia fins a onze quilòmetres de cua. També a la tarda, un camió ha patit un accident fent la "tisora" a Montroig del Camp.

Els efectius d'emergència han estat tot el dia fent tasques de retirada de la càrrega del vehicle accidentat a la Granada. El camió transportava vidres, que han dificultat les tasques de recollida, i en l'accident s'han vist afectats tres turismes. No s'ha informat que hi hagi víctimes i les alternatives per circular són l'N-340, C-15 i C-32 (peatge).

A banda, a les 18:00 aproximadament, un altre camió ha patit un accident, en aquest cas a Montroig del Camp. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit ha fet la "tisora". El sinistre ha obligat a tallar un carril i fer desviaments cap a l'A-7 per la sortida 3. Hi ha retencions de quatre quilòmetres.

A l'AP-7 també hi ha retencions de quatre quilòmetres a l'altura de Sant Adria del Besòs i tres a Badalona. La calçada també està tallada a Cambrils, provocant 2 quilòmetres de cues, però amb la possibilitat de desviar-se per la sortida 47.

Des d'avui divendres a les 15 h fins a les 18 h de la tarda han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 99.400 vehicles. Aquesta xifra representa un 20,3% del total de 490.000 vehicles previstos en aquesta operació sortida (fins demà dissabte al matí).