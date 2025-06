El món de l'art també pressiona per evitar el trasllat de les pintures de Sixena: «Per què la Dama d'Elx i el Guernica no?»

Una desena d'institucions, entre elles totes les universitats catalanes i organismes dedicats a l'art, lamenten mitjançant un comunicat que el Tribunal Suprem no hagi tingut en compte qüestions tècniques de la conservació. En aquest escrit s'emplaça la Generalitat i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a "esgotar totes les vies jurídiques possibles" per convèncer els jutges sobre la inadequació del trasllat de les pintures murals de Sixena.

Institucions com la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona o l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural han denunciat la perillositat i la negligència tècnica que implica aprovar del transferiment de les pintures. Les conseqüències poden ser "nefastes" des del desmuntatge, passant pel trasllat i la seva instal·lació.

Els ens que han formalitzat l'escrit clamen que les qüestions de propietat "mai poden passar al davant de les qüestions de conservació". "La nostra obligació és llegar aquestes pintures a les generacions del futur", d'acord amb el que estableixen lleis catalanes, espanyoles i provinents d'organismes internacionals com la UNESCO.

En el comunicat recorden que experts, com Gianluigi Colalucci, considerat "màxima autoritat mundial en la matèria", s'han pronunciat sobre la qüestió i han alertat sobre les conseqüències negatives que pot comportar la instal·lació d'aquestes pintures a Sixena.

Per altra banda, també han destacat que el Ministeri de Cultura desaconselli "amb bon criteri" els moviments d'obres com la Dama d'Elx o el Guernica de Pablo Picasso, dues obres que es troben a Madrid. Però pel cas catalanoaragonès no s'empri el "mateix argument" per unes obres que "es troben en un estat de conservació molt més delicat i fràgil" que els esmentats de Madrid.

El comunicat finalitza donant suport al MNAC i amb el "convenciment absolut amb criteris acadèmics, científics i tècnics" sobre l'adequació que "les pintures murals de la sala capitular del Monestir de Sixena romanguin en el lloc actual, on poden ser gaudides per milers de persones sense la necessitat de córrer riscos innecessaris".