Azcón veu «raons polítiques i no tècniques» en el debat sobre el trasllat de les pintures de Sixena

El president de l’Aragó, Jorge Azcón, ha assegurat que el debat sobre la possibilitat de traslladar les pintures de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al Monestir aragonès d'on són originàries les obres es deu a “raons polítiques i no tècniques”. En una roda de premsa posterior a la conferència de presidents aquest divendres al Palau de Pedralbes, Azcón ha qüestionat que les pintures murals es poguessin traslladar a Nova York però, en canvi, no a l’Aragó en compliment d’una ordre judicial.

“Això sí que és política”, ha dit. Així mateix, ha explicat que ha facilitat al president de la Generalitat, Salvador Illa, el nom del cap de serveis de Patrimoni del govern aragonès perquè es posin en contacte per realitzar el trasllat amb les "màximes condicions", i ha confiat que Illa "col·laborarà" en el trasllat. Azcón ha remarcat que la Generalitat és la responsable del traslladat, perquè és a qui ha condemnat la justícia. "Haurà de posar tots els mitjans tècnics que existeixen i és fàcilment demostrable que es poden traslladar perquè siguin dipositades al Monestir de Sixena", ha dit.

En aquest context, ha afirmat que "no hi ha un debat polític sinó que el debat és tècnic i jurídic", i ha remarcat que la sentència s'ha de complir amb el "menor termini possible i amb totes les mesures de seguretat". "Aquestes pintures murals són dels aragonesos com ara defensa una sentència del Tribunal Suprem", ha conclòs.

El MNAC ja ha alertat que arrencar les pintures d'on són ara i traslladar-les al monestir originari podria malmetre-les greument. És per això que el Govern ha apel·lat a la prudència i ha afirmat que esperarà l'informe tècnic que ha d'emetre el museu abans de prendre una decisió sobre el trasllat. Els tècnics hauran de fer aquest informe -que ha d'establir la viabilitat del trasllat- mentre que Illa ha deixat clara la seva voluntat de no obstruir l'execució de la sentència. El MNAC és "qui marca els ritmes", va dir Illa en un intent de calmar la disputa judicial -i també política- que posa tots els ulls sobre el museu.

A l'espera de l'informe tècnic, el museu ha aclarit que està fent una lectura jurídica i tècnica de la sentència de Sixena i valorant les accions a seguir. Qualsevol decisió serà presa pel Patronat del Museu, que conformen l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol, des d'on s'estudiaran els criteris tècnics del trasllat de les obres a la sala capitular del monestir de Sixena.