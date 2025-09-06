Dos morts i un ferit en un tiroteig a Sevilla

Dues persones han perdut la vida i una tercera ha resultat ferida durant la tarda de dissabte a Carmona, Sevilla, després d'un tiroteig en un bar del municipi. L'incident ha succeït vora les 16:45 de la tarda, moment en què, segons ha consultat l'agència EFE, el telèfon 112 d'Andalusia va rebre diverses trucades alertant de sons de tret al carrer.
Els testimonis han relatat que un individu ha tret un rifle i ha disparat contra l'establiment, deixant diverses persones ferides a terra, segons explicaven els primers avisos del violent incident. Des del mateix 112 s'ha alertat a les emergències sanitàries i a la Guàrdia Civil que ha iniciat una investigació per aclarir el que ha passat.
Fonts properes a la investigació han confirmat que a conseqüència del tiroteig, dues persones han mort i una ha resultat ferida greu, sense que, per ara, les seves identitats hagin sortit a la llum. Tot i això, els testimonis recollits per alguns mitjans asseguren que un dels homes morts s'ha interposat en el camí de l'home armat i l'ha disparat, i l'altre mort seria un dels propietaris de l'establiment.
Tot i que alguns testimonis asseguren haver vist un home disparant, n'hi ha d'altres que expliquen que han estat dos, segons han informat diversos mitjans.