El 73,8% dels aspirants es presenten als exàmens per optar a una plaça pública

El 73,8% de les 9.076 persones convocades aquest dissabte 27 de juny als processos selectius de la Generalitat per accedir a una plaça pública s'han presentat a les proves. En total, han fet l'examen 6.703 aspirants, mentre que el 26,15% no hi ha assistit, un percentatge que la Generalitat considera habitual en aquest tipus de convocatòries.\r\n\r\nLes proves han començat amb un retard de 40 minuts a tot Catalunya després que els exàmens arribessin amb 15 minuts de demora a un dels punts de Barcelona. Com que la convocatòria s'ha d'iniciar simultàniament a tots els centres, el retard s'ha traslladat a la resta del territori, tot i que al llarg del matí s'ha anat recuperant.\r\n\r\nPer demarcacions, Lleida ha registrat la participació més alta, amb un 78,9% d'assistència, seguida de Girona, amb un 74,2%, Barcelona amb un 73,3%, i a Tarragona ha arribat a un 72%. Aquest cap de setmana prop de 16.000 aspirants estan convocats a 31 processos selectius per cobrir 1.325 places de la Generalitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUns 16.000 aspirants s'examinen per a places de personal funcionari de la Generalitat\r\n\r\n