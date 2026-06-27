Uns 16.000 aspirants s'examinen per a places de personal funcionari de la Generalitat

Un total de 15.795 persones s'examinen aquest cap de setmana en les proves a una de les 1.325 places que s'ofereixen per a accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superior, de gestió, administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i en l'agrupació professional de personal subaltern.
La convocatòria, publicada el mes de febrer, ha estat gestionada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) i es farà de forma descentralitzada amb seus a Barcelona (per a 10.924 aspirants), Girona (1.567), Lleida (1.534) i Tarragona (1.770), informa el Govern en un comunicat.
En el cos d'administració és on més aspirants s'han presentat (4.260 aspirants per a 366 places), seguit del cos superior d'administració (3.682 per a 376), del cos d'auxiliar d'administració (2.359 per a 144) i del cos de subaltern d'administració (1.798 per a 228).
La majoria (71,4%) són dones, mentre que el 28,3% són homes, i els futurs funcionaris que obtinguin la plaça faran el curs obligatori, però no eliminatori en el primer trimestre de 2027, una vegada sigui efectiva la seva presa de possessió.
Oferta cada any per captar nou talent
Amb aquesta nova convocatòria, l'Executiu reivindica que "dona compliment al seu compromís d'aprovar oferta d'ocupació pública i dur a terme processos selectius cada any", per a garantir la predictibilitat, la transparència i poder captar nou talent.
Des de l'inici de l'actual mandat, el Govern ha aprovat 16.932 places d'ocupació pública entre 2025 i 2026, amb l'objectiu de mantenir la temporalitat en l'administració per sota del 8% i impulsar la reforma de l'administració.