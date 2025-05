El lladre del Trofeu Comte de Godó, enxampat en una biblioteca de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 38 i 46 anys per un presumpte robatori amb força en una biblioteca del districte de les Corts de Barcelona dissabte passat. Cap a les 11 del matí del 3 de maig els Mossos van ser alertats per adreçar-se a una biblioteca del mateix districte, on dos homes haurien forçat la porta d’una estança restringida als usuaris de l’equipament on es guardaven aparells electrònics, valorats en més de 3.000 euros.

Finalment, però, no van aconseguir sostreure res gràcies a l’alarma incorporada a la porta. En arribar les primeres patrulles, van localitzar els dos individus fent tasques de vigilància de l’entorn de la biblioteca. Els agents van comprovar que es comunicaven entre ells mitjançant auriculars. A l’escorcoll, van localitzar eines emprades per forçar portes, i van detenir totes dues persones.

Els dos detinguts acumulen nou detencions per fets similars. Un d’ells tenia vigents dues ordres de detenció: una pel robatori de material audiovisual de Movistar per valor de 28.000 euros al torneig de tenis Comte de Godó de Barcelona, i una altra pel furt de quatre ordinadors portàtils valorats en més de 5.000 euros, a l’interior d’un hotel.

Ambdós fets van tenir lloc el passat mes d’abril. Gràcies a la col·laboració amb els organitzadors de l’esdeveniment esportiu, els investigadors van identificar ràpidament els presumptes autors i van activar les ordres de detenció, una de les quals es va fer efectiva dissabte passat.

En tots tres fets, els autors empren el mateix modus operandi: accedeixen a l’interior del recinte, o de l’establiment, i busquen el lloc on pot haver-hi objectes de valor i el moment oportú per actuar. No dubtaven a forçar les portes amb eines i estris, i el seu objectiu principal són els aparells electrònics o tecnològics, que poden col·locar ràpidament al mercat il·lícit d’objectes sostrets. La investigació continua oberta.