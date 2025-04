El taxista agredit per un motorista a Barcelona va morir per un cop de cap contra el terra

El taxista que va morir després que un motorista l'agredís a la Travessera de les Corts de Barcelona el 2 de novembre de 2023 va perdre la vida per un cop de cap contra el terra i no per l'agressió que va propinar-li l'acusat. Així ho ha revelat l'informe de l'autòpsia de la víctima que s'ha presentat en el judici celebrat aquest dijous a la Ciutat de la Justícia. La forense responsable ha indicat que "la causa de la mort va ser una hemorràgia cerebral per una fractura que presentava a la zona occipital del cap" i que era compatible amb la caiguda. L'acusat ha reconegut haver "empentat suaument" el taxista per treure-se'l de sobre després que aquest l'increpés, però ha dit que la seva intenció no era barallar-s'hi o fer-li mal. La fiscalia i l'acusació particular demanen quatre anys de presó per a l'acusat per un delicte d'homicidi per impudència greu. La defensa ha demanat l’absolució del motorista o alternativament que se’l condemni per un delicte lleu de lesions o un homicidi per imprudència lleu o menys greu.