El dilluns començarà amb núvols baixos després d'un cap de setmana passat per aigua i tempestes perilloses que han deixat més de 430 avisos als Bombers per les fortes pluges.
Els núvols apareixeran al litoral, prelitoral sud i a la Catalunya central, metre la resta del país tindrà cel solejat. Durant la primera meitat del dia no es descarta algun plugim o roïna al litoral sud. A partir del migdia és probable algun ruixat feble i minso al Pirineu i Prepirineu oriental.
Açò ens dona una pista sobre com serà la tarda, ja que creixeran nuvolades al Pirineu i al nord-est i pot aparèixer algun ruixat al Ripollès i a l'Alt Berguedà.
La temperatura mínima es mantindrà sense canvis importants, excepte als extrems, on pujarà lleugerament. L'inici de la setmana es mantindrà amb núvols fins dimecres, quan el cel donarà una treva perquè puguem veure el sol.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 29 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 15 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 32 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.