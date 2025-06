El temps d'aquest dilluns 2 de juny: set comarques en alerta enmig d'un canvi de temps fugaç

La calor d'estiu ha arribat per quedar-se, però al sol li costarà una mica més guanyar-se el lloc de manera definitiva. I és que aquest dilluns, sobretot al matí, tornaran els núvols generalitzats i les pluges s'estendran per mig país. Per això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís de perill per la intensitat dels ruixats a fins a set comarques, on s'espera que les precipitacions vagin acompanyades de tempestes.

Concretament, els núvols més densos s'imposaran a la meitat nord de Catalunya i la pluja serà més protagonista al Pirineu i Prepirineu i al nord de les Terres de Ponent. Si bé, serà a la tarda, quan s'espera que els núvols comencin la retirada, quan s'activaran els avisos de perill a la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.

En aquests punts, se superarà el llindar que estableix el Meteocat per activar els avisos de perill per intensitat de la pluja, que és de 20 mil·límetres d'aigua en trams de només mitja hora. Per aquest motiu, convé extremar la precaució a l'hora de dur a terme activitats a l'aire lliure i desplaçar-se, així com evitar zones inundables i rieres.

D'altra banda, la calor continuarà estrenyent, aliena al canvi de decorat al cel de Catalunya. Tot i que les temperatures es moderaran lleugerament, les màximes continuaran superant els 30 graus en la majoria de punts i arribaran als 34 graus en ciutats com Lleida. El contrast tèrmic, però, serà accentuat, ja que les mínimes generalitzades rondaran els 15 graus.

Així, com a resum de les temperatures, a Barcelona el dia arrencarà amb 21 graus al mercuri que augmentaran fins als 27 a la tarda. A Girona l'ambient del matí tornarà a ser càlid amb 15 graus que creixeran notablement fins als 29º com a màxima. Pel que fa a Lleida, la jornada començarà amb 17º al matí i una màxima de 34 graus. A Tarragona el dia s'encetarà amb 18º de mínima que es triplicaran fins als 28º a mesura que avanci la jornada.