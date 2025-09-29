El temps d'aquest dimarts 30 de setembre: després de la tempesta, calma

Aquest dimarts el cel dona treva i les pluges disminueixen la intensitat, tot i que continua l'avís groc per pluges a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. De fet, el Meteocat ha emès un avís per ruixats des de les 02 h de la matinada fins a les 08 h del matí, amb perillositat d'1 sobre 6 en l'escala del Meteocat.
A partir de llavors, minvarà la nuvolositat i s'imposarà l'ambient assolellat a tot el país, si bé creixeran nuvolades a punts de muntanya al centre del dia que podran deixar el cel molt ennuvolat al Pirineu i Prepirineu.
A la tarda s'esperen ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu i de l'interior del nord-est. Seran d'intensitat entre feble i moderada i deixaran quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, si bé és possible que de matinada siguin forts i abundants a l'extrem sud.
Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 19 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 10 graus de mínima que arribaran als 26 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 13 graus que pujarà fins als 27 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 18 graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.