El temps d'aquest dimarts 8 de juliol: les temperatures s'estabilitzen entorn dels trenta graus

Temperatures a la baixa. Després de l'onada de calor amb què vam donar la benvinguda a l'estiu, la segona setmana de juliol deixarà la gran majoria de termòmetres entorn dels 30 graus però sense disparar-se cap amunt. Les temperatures més fredes aniran acompanyades de ruixats durant la jornada de dimarts en alguns punts del país.

Els ruixats començaran des de ben aviat, hi ha un avís (1/6 en l'escala del Meteocat) per intensitat de pluja de 02:00 a 08:00 al Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat. En aquestes zones és on podrà haver-hi remullades durant el matí, mentre que el nord del país tindrà un cel més assolellat.

A la tarda, el país es dividirà en dos. La franja oest tindrà el sol com a protagonista i l'oest els núvols i els ruixats. La pluja caurà a municipis com Olot, Vic o Girona tot i que, en principi, seran d'intensitat feble. Durant tot el dia, tant la temperatura mínima com la màxima seran més baixes arreu. Una tendència que es mantindrà durant la setmana.

Aquest dimarts Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 28 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 15 graus que pujarà fins als 33 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.