El temps d'aquest dimecres 10 de setembre: el sol torna a ser protagonista

Sol i temperatures a l'alça. Després d'uns dies plujosos, aquest dimecres el sol torna a guanyar terreny. També pujaran lleugerament les temperatures, tot i que a la tarda hi hauran ruixats al nord-est del país.
Fins a primera hora del matí el cel estarà mig ennuvolat a la meitat est i punts de la Catalunya central i poc ennuvolat a la resta. En general, la situació serà assolellada. La temperatura màxima pujarà moderadament al litoral i prelitoral central i sud, i lleugerament a la resta, tot i que al quadrant nord-est podrà baixar lleugerament.
A partir del final del matí arribaran bandes de núvols alts i mitjans per l'oest, que deixaran el cel enteranyinat. Alhora creixeran nuvolades al Pirineu i a l'extrem nord-est, on el cel restarà cobert o fins i tot molt cobert. Durant la tarda, hi haurà ruixats i xàfecs a punts del nord-est, i són probables de manera més aïllada a la resta del Pirineu i Prepirineu. Seran d'intensitat moderada.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 20 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 14 graus de mínima que arribaran als 27 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 14 graus que pujarà fins als 28 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 18 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.