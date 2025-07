El temps d'aquest divendres 4 de juliol: calor a la nit i pluja a la tarda

Amb l'avenç de la setmana, les pluges guanyen terreny i les temperatures van baixant lleugerament. Divendres en tindrem un tastet. Després d'una altra nit calorosa, el matí serà ennuvolat i a la tarda el nord i el centre del país es remullaran com a preludi d'un cap de setmana passat per aigua.

Però el divendres començarà com va fer-ho la setmana. Amb calor. Sobretot a la nit. Tant és així que hi ha un avís del Meteocat per calor nocturna de 02:00 a 08:00 a totes les comarques del litoral, algunes del prelitoral i el Segrià. Precisament en aquestes zones hi haurà sol durant el matí i serà a la Catalunya central, Prepirineu i Pirineu, on hi haurà un cel ennuvolat.

A la tarda, el litoral s'ennuvolarà i a la resta del país hi haurà xàfecs. Hi ha 10 comarques en avís per intensitat de pluja entre les 14:00 i les 20:00: Alt Urgell, Solsonès, Bages, Moianès, Osona, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Cerdanya i Lluçanès.

La temperatura mínima serà similar a grans trets, tot i que podrà ser lleugerament més alta a punts del litoral i prelitoral. En canvi, al Pirineu i Prepirineu serà lleugerament més baixa. La temperatura màxima serà semblant, puntualment més baixa.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 27 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 21 graus de mínima que arribaran als 36 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 23 graus que pujarà fins als 38 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 25 graus que creixeran fins als 32 °C a la tarda.