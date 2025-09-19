El temps del cap de setmana del 20 i 21 de setembre: avís per intensitat de pluja a tot el país

Final d'estiu i cap de setmana de mal temps. Els núvols i els ruixats seran els protagonistes d'un parell de dies en què els termòmetres també aniran lleugerament a la baixa. El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja de cara a diumenge, quan es preveu que els ruixats seran més intensos.
El dissabte al matí, tot i que hi haurà sol en punts del sud-oest i el nord-est de Catalunya, la nuvolositat augmentarà i el cel anirà quedant progressivament ennuvolat. A partir de la tarda, s'espera nuvolositat abundant a sectors del litoral i prelitoral. De fet, són possibles alguns ruixats minsos a punts del litoral fins a mitja tarda i al final del dia s'esperen alguns xàfecs a l'extrem nord-occidental.
Però el dia passat per aigua serà diumenge. De matinada s'iniciaran alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu occidental que, de manera progressiva s'aniran estenent d'oest a est i podran afectar qualsevol punt del país. Al final del dia s'aniran restringint a la meitat est. La temperatura també baixarà lleugerament.
A primera hora (06:00 a 12:00) el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja (d'escala 1/6) que afecta comarques del terç nord del país, del Ripollès i la Noguera en amunt. Però en les hores centrals del dia, de 12:00 a 18:00 tot el país està en alerta. La majoria de comarques en baixa intensitat (1/6), però n'hi haurà diverses amb un avís d'intensitat 3/6: Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa.
Vora les 18 h de la tarda, els ruixats afluixaran i s'arraconaran al nord-est, aleshores l'alerta es mantindrà des de la meitat de Catalunya fins al litoral. Concretament, durant la tarda fins a la mitjanit les comarques que estan en alerta són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, el Gironès, la Selva, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Moianès, els dos Vallesos, el Maresme, Barcelona, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès.
Un cop entrada la mitjanit i sigui dilluns, el Meteocat mantindrà l'alerta al Maresme, Barcelona i Baix Llobregat perquè encara hi haurà pluges fortes de manera local i que finalment desapareixeran un cop comenci a sortir el sol. L'alerta per perillositat desapareixerà a les 6 del matí.
Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 29 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 16 graus que pujarà fins als 30 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.