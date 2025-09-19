El Meteocat activa l'avís de perill per pluja a tot Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de la situació de perill que es viurà durant diumenge i part del dilluns per la intensitat de la pluja. Tot Catalunya es troba en situació de perill de cara al diumenge per xàfecs que probablement aniran acompanyats de tempestes i de ratxes fortes de vent.
Tot el territori català està en alerta, però no amb el mateix grau de perillositat. Les comarques el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i el Berguedà són les més amenaçades, i per això, el Meteocat hi situa un grau de perillositat de 3/6.
Concretament, el període del dia en què s'espera que plogui amb més força en aquestes comarques del nord de Catalunya serà de 12 h a 18 h i es preveu que plourà més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts de manera extensa a tota la geografia assenyalada. El Meteocat, per altra banda, també, ha emès l'alerta per pluges a la resta del territori, en aquest cas en un grau de perillositat de 2/6. I, de la mateixa manera, entre les 12 i les 18 h serà quan la pluja s'estendrà a tots els indrets del territori.
De manera més concreta, s'espera que entre les 6 h i les 12 h plogui força al nord-oest del país. Les localitats que primer estaran sota l'alerta seran l'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès i la Noguera. Un cop entrat el migdia l'alerta per la intensitat de pluja s'estén arreu del país, amb especial atenció en les comarques alertades amb el grau de perillositat 3/6.
Vora les 18 h de la tarda, els ruixats afluixaran i s'arraconaran al nord-est, per aquell aleshores l'alerta es mantindrà des de la meitat de Catalunya fins al litoral. Concretament, durant la tarda fins a la mitjanit les comarques que estan en alerta són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, el Gironès, la Selva, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Moianès, els dos Vallesos, el Maresme, Barcelona, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès.
Un cop entrada la mitjanit i sigui dilluns, el Meteocat mantindrà l'alerta al Maresme, Barcelona i Baix Llobregat perquè encara hi haurà pluges fortes de manera local i que finalment desapareixeran un cop comenci a sortir el sol. L'alerta per perillositat desapareixerà a les 6 del matí.